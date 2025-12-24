La Gazzetta in apertura sul Milan: "Leao, niente feste"
Il Milan ha virtualmente chiuso il suo primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Niclas Fullkrug ha effettuato le visite mediche con il club rossonero ed è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Allegri che, intanto, ha ritrovato Rafael Leao.
Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Leao, niente feste". E ancora: "Fa gli straordinari per guidare il Milan. Fullkrug prende la 9". Il portoghese ci sarà contro il Verona, il tedesco intanto ha scelto il numero di maglia, prenderà la numero 9.
