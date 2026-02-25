La Gazzetta in prima pagina: "Jashari accanto a Modric. Mossa Milan: il doppio play"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Jashari accanto a Modric. Mossa Milan: il doppio play". Dopo il ko contro il Parma, è svanito il sogno scudetto dei rossoneri che invece restano in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League che poi è sempre stato l'obiettivo primario indicato da Max Allegri.

Domenica il Diavolo sarà impegnato in casa della Cremonese, una gara da vincere a tutti i costi per ripartire subito dopo la sconfitta contro il Parma. Il tecnico livornese sta pensando di mettere in mezzo al campo il doppio regista, cioè Luka Modric e Ardon Jashari, i quali hanno già dimostrato in altre occasioni di poter giocare bene insieme. A completare il centrocampo ci sarà ovviamente Adrien Rabiot che dovrà stare attento a non farsi ammonire, altrimenti, essendo diffidato, sarà costretto a saltare il successivo derby di Milano.