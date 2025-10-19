Le novità di formazione nel Milan. Il CorSport: "Leao all'esordio dal 1' in Serie A e Saele recupera"
Questa sera contro la Fiorentina Massimiliano Allegri non potrà fare altro che mandare in campo quelli che sono gli ultimi giocatori rimasti a disposizione. Quella che ha colpito il Milan nel corso di questa sosta, ma non solo, è una vera e propria epidemia di infortuni, visto che dopo i già noti Rabiot, Pulisic, Estupinan e Nkunku, si è fermato anche Loftus-Cheek.
A questo punto le scelte di formazione saranno pressoché obbligate, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato "Leao all'esordio dal 1' in Serie A e Saele recupera", per fortuna", perché il belga potrebbe ritrovarsi schierato in campo nell'idea posizione di trequartista alle spalle del portoghese, con Athekame che prenderà il suo posto sulla destra.
