Milan, Leao salta anche il Lecce: Rafa punta al rientro contro il Napoli

Milan, Leao salta anche il Lecce: Rafa punta al rientro contro il NapoliMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:19Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Rafael Leao si è allenato anche ieri a parte e dunque non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nemmeno domani sera contro il Lecce nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. L'attaccante portoghese, out da metà agosto per un problema al polpaccio rimediato contro il Bari, punta a tornare in campo domenica sera a San Siro nel big-match di campionato contro il Napoli. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport

DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: San Siro, Milano
TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
 