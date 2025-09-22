Milan, Leao salta anche il Lecce: Rafa punta al rientro contro il Napoli

Rafael Leao si è allenato anche ieri a parte e dunque non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nemmeno domani sera contro il Lecce nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. L'attaccante portoghese, out da metà agosto per un problema al polpaccio rimediato contro il Bari, punta a tornare in campo domenica sera a San Siro nel big-match di campionato contro il Napoli. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it

