Retroscena Gazzetta: "Allegri non vuole cali: 'Mai spegnere la luce'"

vedi letture

"Allegri non vuole cali: 'Mai spegnere la luce'": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che racconta come Massimiliano Allegri ha preparato la trasferta di Udine del suo Milan. Il tecnico rossonero ha lavorato soprattutto sulla testa dei giocatori e ha fatto vedere come la formazione di Runjaic ha messo in crisi l’Inter, battuta a San Siro alla seconda giornata. La squadra lo ha ascoltato e ha risposto con una grande prestazione e una netta vittoria per 3-0.

Essendo squalificato dopo il rosso rimediato contro il Bologna una settimana prima, sabato Allegri non era in panchina, ma in tribuna dove si è fatto comunque sentire. Nemmeno dopo il terzo gol milanista di Pulisic, il livornese ha abbassato la tensione, anzi ha voluto tenere la concentrazione altissima perchè voleva chiudere la terza gara di fila senza subire gol. "Non bisogna mai spegnere la luce" ha gridato ai suoi.

