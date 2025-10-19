Stasera Milan-Fiorentina. Il CorSport: "Leao in missione. C'è Gud con Kean"
Questa sera a San Siro andrà in scena Milan-Fiorentina, sfida valida per la settimana giornata del campionato di Serie A Enilive. Le due squadre arrivano a questa sfida in uno stato di forma fisico completamente opposto, perché mentre la Viola recupera Moise Kean, il Diavolo aggiunge anche Ruben Loftus-Cheek alla già folta lista di giocatori infortunati, anche se l'inglese verrà rivalutato nella rifinitura di oggi.
In merito a quanto potrebbe accadere questa sera a San Siro Il Corriere dello Sport ha stamane titolato in apertura "Leao in missione. C'è Gud con Kean", facendo un po' il punto su quelli che potrebbero essere i principali protagonisti di una sfida che potrebbe permettere al Milan di agganciare, in solitaria, la vetta della classifica di Serie A.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan