Stasera Milan-Fiorentina. Il CorSport: "Leao in missione. C'è Gud con Kean"MilanNews.it
di Lorenzo De Angelis

Questa sera a San Siro andrà in scena Milan-Fiorentina, sfida valida per la settimana giornata del campionato di Serie A Enilive. Le due squadre arrivano a questa sfida in uno stato di forma fisico completamente opposto, perché mentre la Viola recupera Moise Kean, il Diavolo aggiunge anche Ruben Loftus-Cheek alla già folta lista di giocatori infortunati, anche se l'inglese verrà rivalutato nella rifinitura di oggi. 

In merito a quanto potrebbe accadere questa sera a San Siro Il Corriere dello Sport ha stamane titolato in apertura "Leao in missione. C'è Gud con Kean", facendo un po' il punto su quelli che potrebbero essere i principali protagonisti di una sfida che potrebbe permettere al Milan di agganciare, in solitaria, la vetta della classifica di Serie A. 