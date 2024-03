Tuttosport: "I rossoneri su Kirovski: è lui il primo tassello del nuovo Diavolo di Ibra"

vedi letture

"I rossoneri su Kirovski: è lui il primo tassello del nuovo Diavolo di Ibra": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che lo svedese punta a portare al Milan Jovan Kirovski, ex dirigente dei Los Angeles Galaxy che qualche anno fa riuscì a convincere l'ex attaccante svedese ad approdare nella squadra californiana.

Un accordo non c'è ancora, ma le indiscrezioni parlano di una trattativa ben avviata e in fase avanzata. Ma quale potrebbe essere il suo ruolo nel club di via Aldo Rossi? Secondo The Athletic, il suo ruolo dovrebbe essere quello di dirigere la seconda squadra rossonera (che ufficialmente non c'è ancora).