Tuttosport - Milan, il futuro Adli tra permanenza e prestito: toccherà al francese la scelta finale

Restare a Milanello e proseguire il suo percorso in rossonero oppure andare in prestito per sei mesi e avere maggiori possibilità di giocare con continuità? Sono queste le due opzioni di scelta che si troverà davanti Yacine Adli che dovrebbe prendere una decisione sul suo futuro dopo la tournée a Dubai. Come riporta Tuttosport, il club di via Aldo Rossi ha dato piena facoltà di scegliere al giovane francese a cui quindi spetterà la scelta finale.