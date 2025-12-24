Tuttosport sul mercato: "Milan, un Kostic per avere Vlahovic"

Tuttosport sul mercato: "Milan, un Kostic per avere Vlahovic"MilanNews.it
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo aver chiuso virtualmente per Niclas Fullkrug, con l'ufficialità che arriverà solo all'apertura del mercato, il Milan continua a lavorare sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della seconda parte di stagione. Un chiaro obiettivo resta Andrej Kostic.

Nell'edizione odierna di giornale, in taglio basso, ne parla anche Tuttosport: "Milan, un Kostic per avere Vlahovic". L'attaccante 18enne del Partizan Belgrado, infatti, ha lo stesso procuratore di Dusan Vlahovic, con l'attaccante della Juventus che resta nel mirino per giugno.