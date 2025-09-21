Udinese-Milan vissuta da Allegri. La Gazzetta: "Max tra i giornalisti, che show in tribuna"

Udinese-Milan vissuta da Allegri. La Gazzetta: "Max tra i giornalisti, che show in tribuna"
di Federico Calabrese

"Max tra i giornalisti, che show in tribuna": l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma anche su un'altra Udinese-Milan, quella vissuta in tribuna da Massimiliano Allegri. "Il tecnico squalificato si scatena, batte i pugni e urla durante la partita".

La rosea continua: "Al posto della giacca da agitare in aria, il povero banco della tribuna stampa di Udine da riempire di pugni. Allegri squalificato non c'è eppure si sente benissimo".