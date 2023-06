CorSera - In settimana nuovi contatti con il Chelsea per il prestito di Chukwuemeka

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera, questa mattina, rivela nel suo pezzo dedicato al calciomercato di come il Milan ha in programma nuovi contatti con il Chelsea per discutere di un obiettivo di mercato che è anche un vecchio pallino dalle parti di via Aldo Rossi: Carney Chukwuemeka. Il centrocampista classe 2003 era stato cercato anche la passata stagione prima di accasarsi ai Blues e per lui si può mettere in piedi una trattativa per un prestito.