CorSera - Milan, i soldi di Tonali potrebbero essere reinvestiti per Frattesi e Milinkovic-Savic

Il Newcastle è in forte pressing per strappare Sandro Tonali al Milan. Al momento l'offerta da 60 milioni di euro non è considerata adeguata dal Diavolo, ma se gli inglesi dovessero aumentarla la risposta dei rossoneri potrebbe anche cambiare. Secondo corriere.it, in caso di cessione di Tonali, il Milan potrebbe utilizzare questi soldi per rientrare in corsa per Frattesi e Milinkovic-Savic.