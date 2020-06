Dalla Danimarca: Milan sul centrocampista Slimane del Brøndby

Spunta un nuovo nome per il centrocampo del Milan: secondo quanto riferisce il quotidiano danese BT, infatti, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Anis Ben Slimane, centrocampista classe 2001 del Brøndby. Sul giocatore ci sarebbero anche altri club come per esempio il Crystal Palace, ma i rossoneri lo starebbero seguendo da diverso tempo (osservatori milanisti erano presenti a gennaio per la partita tra il Brøndby e l'IFK Norrköping).