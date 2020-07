Dalla Francia - Il Lille pensa ad un canadese che piace anche al Milan

Idee chiare in casa Lille per la sostituzione di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe '98 molto vicino al trasferimento al Napoli. Il club francese, riporta 'L'Equipe', ha già avanzato un'offerta al Gent da 25 milioni di euro per Jonathan David, calciatore canadese classe 2000. David è seguito con attenzione anche da Milan e Inter e ha fatto benissimo nell'ultima Jupiler League: 18 gol e 8 assist vincenti in 27 partite.