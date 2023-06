De Ketelaere in prestito? Si aspetta di vederlo all'Europeo U21

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La dirigenza del Milan non è soddisfatta del rendimento di Charles De Ketelaere. Il belga ha disatteso le aspettative, e per lui si valuta anche l'ipotesi cessione: le cifre chiacchierate parlano di 27/28 milioni, sotto i quali il Milan non vorrebbe scendere. Secondo il Corriere dello Sport, se il trequartista dovesse rispondere positivamente nell'Europeo U21 in cui sarò impegnato con il Belgio, il Milan potrebbe anche pensare di tenerlo: in caso contrario, si fa strada anche l'ipotesi prestito.