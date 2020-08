Di Marzio: "Attesa febbrile sul sì di Ibra, vediamo se arriva nel weekend"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: "Il Milan ha fatto ulteriori passi avanti, si è avvicinato, è lì lì e aspetta il sì definitivo all'ultima proposta. C'è questa attesa febbrile, più che altro per i tempi, per far sì che Ibra possa essere al raduno. Vedremo se nel weekend lo svedese darà l'ok definitivo per mettersi subito a disposizione di Pioli, io penso di sì".