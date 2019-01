Di Marzio: "Sensi? Il Sassuolo non apre al prestito. Sondaggio Kean ma la Juve vorrebbe tenerlo"

Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, ha parlato così della situazione Sensi e l'idea Kean: "Stiamo lavorando per capire i reali obiettivi del Milan, e non è facile. Posso dire che due tentativi per Sensi e Carrasco sono stati fatti in questi giorni. Contatti che verranno intensificati nei prossimi giorni anche se il Sassuolo non accetta la formula del prestito mentre il belga guadagna troppo. So che il Milan ha fatto anche un sondaggio per Kean, che piace a Gattuso, ma la Juve non vuole darlo in prestito e vorrebbe tenerlo per farlo crescere in casa".