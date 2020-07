Footmercato - Milan e Rennes interessate a Todibo del Barcellona

Stando a quanto riportato da footmercato.net, Milan e Rennes sono interessate alla situazione di Jean-Clair Todibo. Il difensore francese era già stato cercato dai rossoneri durante la finestra di mercato invernale, ma alla fine la sua scelta l'aveva portato in prestito allo Schalke 04. Terminato il periodo in Germania, Todibo è però tornato al Barcellona ed è in attesa di conoscere il suo futuro. Aspettando la decisione del club su Quique Setién, il suo esonero potrebbe aprire spazi al giovane difensore, Milan e Rennes sono le due squadre più interessate al francese. Ad oggi la cifra domanda dai blaugrana, 25 milioni di euro, è considerata fuori parametro da entrambi i club. Il Barcellona quindi, avendo bisogno di cedere per finanziare il prossimo mercato, potrebbe abbassare le proprie richieste. Milan e Rennes seguono la situazione con interesse.