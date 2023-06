Gabbia in uscita: accordo su trasferimento in prestito. Ma occhio alle liste...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi il Milan e gli agenti di Matteo Gabbia si sarebbero incontrati per discutere il futuro del 23enne difensore rossonero. A dispetto di una prima metà di stagione in cui è stato impiegato varie volte, da gennaio in avanti Gabbia si è visto molto meno e ha concluso il campionato con il magro bottino di 12 gare giocate, di cui appena 6 da titolare. Per questo motivo c'è aria di cambiamento per il difensore: il Milan, ad ogni modo, non vuole perdere del tutto Gabbia e per questo ci si sarebbe accordati per una soluzione in prestito.

Non dovrebbe dunque rientrare in una possibile operazione con Frattesi con il Sassuolo mentre la Salernitana sembra la squadra più accreditata. A margine di tutto questo va detto che se dovesse partire anche Gabbia, il Milan dovrà stare attento a gestire bene le liste Champions che richiedono l'inserimento di almeno 4 giocatori formati in vivai italiani: via Tonali, via Gabbia, andrà trovato qualche sostituto.