Gazzetta - Esterno destro Milan: ecco Isaksen se non arriva Chukwueze

Il Milan è alla ricerca di un nuovo esterno destro: l'arrivo di Pulisic, che può essere impiegato sulla trequarti, non preclude un nuovo innesto sull'out di destra. Il nome principale è quello di Samuel Chukwueze ma se il nigeriano non dovesse arrivare, o perchè il muro del Villarreal resiste o per ragioni legate agli slot extracomunitari, il club rossonero avrebbe già l'alternativa: Gustav Isaksen, 22enne danese in forza al Midtjylland. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.