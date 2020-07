Alla fine del campionato, Zlatan Ibrahimovic e i dirigenti del Milan si riuniranno intorno ad un tavolo e discuteranno del futuro dell'attaccante, il cui contratto è in scadenza e per ora non è stato rinnovato: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’addio dello svedese al termine di questa stagione resta l'ipotesi più probabile.