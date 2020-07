Gazzetta - Milan, Jovic più lontano: costa troppo e ha poca esperienza

In vista della prossima stagione, il Milan, in caso di addio di Ibrahimovic, cerca un top player he possa essere un punto di riferimento per l'attacco milanista. Per questo motivo, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, si raffredda sempre di più la pista che porta a Luka Jovic, il quale, oltre ad avere costi molto alti, non ha ancora l'esperienza necessaria per guidare il reparto offensivo rossonero.