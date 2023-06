Gazzetta - Milan, le alternative a Thuram sono Scamacca e Taremi

MilanNews.it

Il Milan ha messo nel mirino Marcus Thuram per rinforzare l'attacco, ma dovrà battere la concorrenza del PSG che ha messo sul piatto un maxi ingaggio per convincere il francese a trasferirsi a Parigi (è in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach). I rossoneri restano in attesa della decisione del giocatore, ma intanto valutano anche altri profili: le piste alternative conducono a Scamacca e Taremi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.