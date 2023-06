Gazzetta - Milan, Pioli sogna il tridente a tutta velocità Leao-Thuram-Chukwueze

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è al lavoro sul mercato per rinforzare soprattutto l'attacco dove Stefano Pioli sogna un tridente a tutta velocità composto da Rafael Leao, Marcus Thuram e Samuel Chukwueze. I rossoneri sono in forte pressing e attendono a breve una risposta dal francese che è in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach, mentre il nigeriano del Villarreal è il primo obiettivo per la fascia destra.