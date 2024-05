Igor idea da 20 milioni. Ma da qui ad agosto c'è spazio per altri nomi

Tra le operazioni di mercato che il Milan dovrà necessariamente fare c'è anche quella relativa al nuovo difensore centrale. Già lo scorso gennaio il club rossonero avrebbe voluto intervenire regalando a Pioli un nuovo innesto, con praticamente tutta la difesa ferma ai box per infortunio, ma dopo aver richiamato Gabbia dal prestito al Villarreal non si era concluso nessun affare nonostante i tanti nomi circolati all'epoca. Oggi la Gazzetta dello Sport ne propone uno nuovo, al momento solamente un'idea: Igor del Brighton ed ex Fiorentina e Spal.

La rosea scrive che al momento si tratta solamente di un'idea e che da qui ad agosto, quando finirà il calciomercato, potrebbero uscire diversi altri nomi o possibilità. Quella del difensore brasiliano però potrebbe essere un'occasione: il calciatore conosce già il calcio italiano e quest'anno ha arricchito la sua esperienza con più di trenta presenze nel Brighton che oltre alla Premier ha disputato anche l'Europa League. Poi c'è la questione prezzo del cartellino: gli inglesi lo hanno acquistato dalla Fiorentina l'estate scorsa per 17 milioni più tre di bonus. Il prezzo non cambierebbe.