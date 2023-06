L'Equipe - Milan in vantaggio per Arda Guler: la situazione

MilanNews.it

Il Milan fa sul serio per Arda Guler (qui la nostra anticipazione), talento classe 2005 del Fenerbahce. Il gioiellino turco ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro ed ha attirato su di se l'interesse di tanti club europei. Stando a quanto riferisce L'Equipe, al momento è il Milan la squadra che sembra essere un passo avanti a tutti.

Secondo il quotidiano transalpino Guler è un profilo particolarmente gradito a Stefano Pioli, che è alla ricerca di un sostituto per Brahim Diaz, tornato al Real Madrid dopo tre anni di prestito in rossonero.

Per Guler le discussioni hanno preso un'accelerata ed il calciatore è stuzzicato dall'idea di unirsi al Milan. Non è comunque un affare fatto ed in questi casi la cautela è d'obbligo, scrive L'Equipe, vista che la clausola rescissoria relativamente bassa permetterebbe a diversi club di tentare il giocatore e la sua famiglia con bonus alla firma decisamente alti.

Il giocatore era stato offerto anche al PSG, ma il club parigino in quella posizione ha già preso Marco Asensio e sta cercando di arrivare a Bernardo Silva.