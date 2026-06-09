Anche Maignan via dal Milan? Due nomi per la porta rossonera: Carnesecchi e Caprile
Se sembra ormai certa la partenza di Rafael Leao, che nei giorni scorsi ha ribadito in più occasioni che ritiene terminata la sua avventura a Milan, qualche dubbio c'è anche sul futuro di Mike Maignan nonostante a fine gennaio abbia rinnovato con il Diavolo fino al 2031. Ma se il francese dovesse lasciare per davvero il club di via Aldo Rossi, su chi potrebbero puntare i rossoneri?
Se lo chiede anche gazzetta.it che fa in particolare due nomi, entrambi italiani anche per una questione di lista: il primo è quello d Marco Carnesecchi, numero uno dell'Atalanta che potrebbe gradire il passaggio in una big, anche se trattare con i bergamaschi non è mai facile. Il secondo profilo che piace è quello di Elia Caprile, reduce da un'ottima stagione al Cagliari.
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