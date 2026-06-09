Anche Maignan via dal Milan? Due nomi per la porta rossonera: Carnesecchi e Caprile

Anche Maignan via dal Milan? Due nomi per la porta rossonera: Carnesecchi e CaprileMilanNews.it
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Oggi alle 11:10Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Se anche Mike Maignan dovesse salutare, il Milan dovrebbe prendere sul mercato un nuovo portiere titolare. Ci sono due piste italiane

Se sembra ormai certa la partenza di Rafael Leao, che nei giorni scorsi ha ribadito in più occasioni che ritiene terminata la sua avventura a Milan, qualche dubbio c'è anche sul futuro di Mike Maignan nonostante a fine gennaio abbia rinnovato con il Diavolo fino al 2031. Ma se il francese dovesse lasciare per davvero il club di via Aldo Rossi, su chi potrebbero puntare i rossoneri? 

Se lo chiede anche gazzetta.it che fa in particolare due nomi, entrambi italiani anche per una questione di lista: il primo è quello d Marco Carnesecchi, numero uno dell'Atalanta che potrebbe gradire il passaggio in una big, anche se trattare con i bergamaschi non è mai facile. Il secondo profilo che piace è quello di Elia Caprile, reduce da un'ottima stagione al Cagliari.