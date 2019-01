Marchetti: "Interessamento dalla Cina per Kessie non concreto"

Luca Marchetti di Sky Sport ha parlato delll'interessamento dalla Cina nei confronti di Kessie: "Direi che abbia solamente il contorno della curiosità. Intanto perchè il Milan lo valuterebbe almeno 50 milioni di euro, visto che il club cinese sarebbe disposto a dargli 10 milioni di euro all'anno. Inoltre, in Cina se sfori i 5 milioni di euro per il costo del cartellino di un giocatore, devi dare la stessa cifra spesa per il cartellino come tasse allo Stato. Detto questo, il Milan ha bisogno di prendere un altro centrocampista e un attaccante esterno per il 433".