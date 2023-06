Milan alla ricerca di uno o più esterni destra: il futuro di Messias e Saelemaekers incerto

MilanNews.it

Il Milan è alla ricerca di un esterno destro offensivo o, perchè no, anche due in un colpo solo. Come riporta Tuttosport sono tanti i nomi che sono stati accostati e che piacciono alla dirigenza rossonera: Chukwueze, Pulisic, Sarr, Nelson, Doku e Romero per citarne alcuni. Le manovre in entrata, chiaramente, determineranno quelle in uscita. Gli attuali titolari del ruolo, Saelemaekers e Messias, non sono più dunque certi di quale potrebbe essere il loro futuro: se l'innesto fosse singolo, uno dei due potrebbe partire, ma se fosse doppio, entrambi potrebbero salutare Milanello.