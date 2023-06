Milan, con 28-29 milioni De Ketelaere può essere ceduto

MilanNews.it

Charles De Ketelaere, dopo un primo anno al di sotto delle aspettative in quel di Milano, non ha il posto assicurato nella rosa di Stefano Pioli. Il 2001 belga infatti potrebbe anche essere ceduto dal Milan qualora si presentassero offerte allettanti. Queste sarebbero ritenute tali se toccheranno una cifra vicina a 28 o 29 milioni di euro, necessaria per non registrare una minusvalenza a bilancio. Ora il ragazzo sarà impegnato a Euro under 21, poi, eventualmente, se ne parlerà.