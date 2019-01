Milan, contatti per Gabbiadini ma ancora nessuna accelerata

Il Milan sta seguendo con particolare interesse la situazione di Manolo Gabbiadini. L’attaccante del Southampton, che in campionato ha realizzato un solo gol quest’anno, non scende in campo addirittura dallo scorso 8 dicembre. Come riporta il quotidiano Il Giornale, il contatto tra Leonardo e l’agente Silvio Pagliari per ora non ha portato a un’accelerata, perché i rossoneri vorrebbero guardarsi bene intorno prima di prendere qualsiasi impegno.