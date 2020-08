Milan: il mercato si surriscalda con Ibra, Tonali, Bakayoko e Bhraim

Il mercato del Milan è entrato nel vivo. I rossoneri hanno chiuso il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e ad ore l’attaccante svedese sbarcherà in Italia. L’accordo è sui 7 milioni di euro netti a stagione, con la società che ha sfruttato il Decreto Crescita per ottenere sgravi fiscali importanti. Il mercato condotto da Maldini e Massara prosegue senza sosta e i contatti sono vivi con il Chelsea e il Real Madrid per Bakayoko e Brahim. Il francese è vicinissimo al ritorno in rossonero, per lui prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni. Stesso discorso per Brahim del Real, trequartista bravo tecnicamente che avrebbe già dato l’ok per sbarcare a Milano, ma si tratta sulla formula: prestito con diritto di riscatto. La società spagnola vorrebbe però mantenere il controllo sul giocatore e valuta l’inserimento della recompra.

Ma il nome importante delle ultime ore è Sandro Tonali. L’Inter era nettamente in vantaggio sul centrocampista ma per problemi di abbondanza a centrocampo e anche perché ha messo Vidal nel mirino (pupillo di Conte), ha rallentato su Tonali. Il Milan così ne ha approfittato e si è inserito aprendo un canale di dialogo con il Brescia. I rossoneri hanno fatto una prima offerta di prestito ed è stata rifiutata da Cellino. Il patron delle rondinelle non è contento di come l’Inter stia gestendo la faccenda, così il Milan vuole sfruttare questa fase di rallentamento dei nerazzurri per superarli e arrivare prima al giocatore. Naturalmente per Tonali sarebbe un sogno vestire rossonero.