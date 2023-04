Milan, in quattro sicuri di non restare: discorsi a parte per Ibra, Vranckx e Adli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport ci sarebbero quattro giocatori del Milan sicuri di non vestire la maglia rossonera l'anno prossimo. Due sono i portieri Tatarusanu e Mirante i cui contratti scadranno e non saranno rinnovati, con il Milan che ha già messo le mani su Sportiello (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA) per la prossima stagione. Anche Sergino Dest e Tiemouè Bakayoko sono ai titoli di coda: il primo sembra ormai fuori squadra e farà ritorno al Barcellona, il secondo tornerà al Chelsea alla scadenza del suo prestito biennale.

Per Ibrahimovic i discorsi sono diversi: a fine stagione si incontrerà con la dirigenza e si valuterà insieme. Aster Vranckx tra i riscattabili è quello con più possibilità di rimanere in rossonero ma a oggi non appare probabile. Infine Yacine Adli, il cui cartellino è detenuto dal Milan, potrebbe partire magari anche in prestito.