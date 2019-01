Dal campo alla scrivania: il derby si sposta sul mercato. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, Milan e Inter sono in corsa per Milinkovic-Savic. Ieri l’agente ha spiegato: “Sergej non lascerà la Lazio in questa finestra di mercato. Questo è sicuro al 100%”. Ogni discorso sul centrocampista serbo, dunque, è da rimandare in estate.