Milan, la tentazione sulla trequarti si chiama Guler

Tuttosport dedica un articolo ad Arda Guler, definendolo come possibile craque del calcio europeo. Il Milan, come tanti altri club del vecchio continente, ha messo gli occhi su di lui: QUI l'anticipazione di MilanNews.it. Il vantaggio che il club di via Aldo Rossi potrebbe avere, secondo la testata, è l'appetibilità dei due esuberi Rebic e Origi per il campionato turco. La speranza rossonera è dunque di fare leva sui due attaccanti in uscita per avvicinarsi al giovane trequartista.