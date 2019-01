Nonostante non rientri nei piani di Rino Gattuso, che finora non lo ha mai fatto giocare, Riccardo Montolivo non lascerà il Milan a gennaio: l'ex capitano milanista, che ieri si è allenato da solo a Milanello e che ha il contratto in scadenza a giugno, andrà infatti via a fine stagione a costo zero. Lo riferisce Il Giornale.