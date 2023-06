Milan su Chukwueze, cresce il pressing. Attenzione all'Arsenal

MilanNews.it

Il Milan è sempre più intenzionato a prendere Samuel Chukwueze dal Villareal. Il 24enne nigeriano, che nell'estate 2019 era stato inserito dall'UEFA tra i 50 giovani più promettenti della stagione 2019/20, è stato osservato anche dall'Arsenal, che, come scrive Tuttosport, non ha ancora definito il rinnovo di Reiss Nelson (altro nome interessante per la dirigenza rossonera). I Gunners potrebbero dunque fare irruzione nella trattativa: il Villareal non accetterà meno di 25 milioni per il giocatore.