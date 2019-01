MN - Milan-Juve, domani a Gedda possibile incontro per approfondire la situazione Higuain

Domani mattina parte la dirigenza del Milan per Gedda, composta da Leonardo, Maldini, Scaroni e Gazidis, in vista della finale di Supercoppa in programma mercoledì pomeriggio. Nella serata di domani è possibile che ci sia un contatto con la Juve per approfondire la situazione Higuain. Il Milan vorrebbe trattenerlo, e se dovesse lasciarlo partire, lo farebbe solo dopo aver preso un sostituto. Tra questi c'è sicuramente Piatek, attaccante del Genoa.