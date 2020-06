Mundo Deportivo - Calabria interessa al Siviglia di Monchi

Il terzino destro del Milan, Davide Calabria, era entrato in orbita Siviglia già in inverno, ma, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club andaluso è pronto a farci più di un pensierino per il mercato estivo. L'out di destra, infatti, è una delle posizioni che Monchi dovrà rafforzare per la prossima stagione, dal momento che Julen Lopetegui ha a disposizione solo il 35enne Jesús Navas. Inoltre, l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, ha dei buoni rapporti con il Siviglia: in passato, per l'appunto, ha svolto importanti operazioni come quelle di Muriel e Correa.