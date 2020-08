Napoli, c'è l'intesa con il Sassuolo per Jeremie Boga

Dopo aver acquistato il centravanti, il Napoli è alla ricerca di un altro rinforzo in attacco per sostituire sulla fascia l'ormai ex azzurro José Maria Callejon. Da tempo il club partenopeo ha avviato dei contatti con il Sassuolo e con il fratello-manager del giocatore per Jeremie Boga. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il Napoli avrebbe trovato un'intesa con il Sassuolo per il giocatore: si parla di un'offerta da 25 milioni di euro più il cartellino di Ounas, giocatore che tornerebbe molto utile a De Zerbi nel suo 4-3-3.