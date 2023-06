Obiettivo Chukwueze, il Villarreal (per il momento) si oppone con forza

Samuel Chukwueze è uno dei profili maggiormente graditi dalla dirigenza rossonera per il mercato estivo: l'esterno offensivo nigeriano gioca nel Villarreal e il suo contratto, che non sembra intenzionato a rinnovare, scade nel 2024. Eppure il club spagnolo, per il momento, oppone una strenua e forte resistenza e spara alto per un'eventuale cessione del giocatore. In merito a questa trattativa c'è da considerare anche la questione slot extracomunitari: il Milan ne ha due a disposizione e deve ragionare sapientemente su come occuparli.