Rebic in uscita: tratta con Besiktas e Fenerbahce. Per il Milan vale 4 milioni

Non solo monitoraggio del mercato in entrata per il Milan ma anche quello in uscita prova a decollare. Nello specifico il nome che al momento è maggiormente sul piede di partenza è quello di Ante Rebic. Il croato a estimatori in Arabia Saudita ma soprattutto in Turchia dove sono già state intavolate trattative sia con il Besiktas che con il Fenerbahce. Il Milan lo valuta 4 milioni di euro. Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport.