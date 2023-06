Repubblica: "Arda Güler, il Messi turco conteso da Milan e Barça: a 18 anni è già una stella"

"Arda Güler, il Messi turco conteso da Milan e Barça: a 18 anni è già una stella": titola così questa mattina Repubblica in merito all'interesse dei rossoneri per il giovane gioiellino classe 2005 del Fenerbahçe che in via Aldo Rossi viene visto come il sostituto ideale sulla trequarti a Diaz, tornato al Real Madrid dopo tre anni di prestito. La concorrenza però è forte, in particolare quella del Barcellona, ma attenzione come sempre anche ai club inglesi, soprattutto Arsenal e Liverpool.