Repubblica - Milan, bloccato Luka Romero: manca il definitivo ok della proprietà ma dovrebbe arrivare presto

© foto di Image Photo Agency

Secondo quanto riferisce Repubblica in edicola stamattina, il Milan ha bloccato Luka Romero, 18enne attaccante in scadenza di contratto con la Lazio e dunque svincolato dal prossimo 1° luglio: manca ancora il via libera definitivo della proprietà rossonera per formalizzare l'affare, ma dovrebbe arrivare presto.