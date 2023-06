MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan è vicino a definire il suo primo colpo in attacco in vista della prossima stagione: come riporta l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina, Marcus Thuram, centravanti in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach, ha infatti deciso di firmare per il club di via Aldo Rossi.