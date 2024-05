Sarri potrebbe trovare una nuova collocazione: sirene greche per il tecnico

Dopo l'addio alla Lazio nel finale della stagione che si sta per concludere, Maurizio Sarri è alla ricerca di un nuovo progetto "arrapante", parole sue, per tornare in panchina. Dopo le voci riguardanti Fiorentina e Bologna delle scorse settimane, adesso sembra essere l'estero l'ipotesi più probabile per il suo futuro.

L'ultima società ad essersi mossa per lui, secondo quanto riportato da Sky Sport, è il Panathinaikos. Il club greco, arrivato quarto nell'ultimo campionato, ha messo sul piatto una proposta importante per l'allenatore italiano che dal canto suo ha ringraziato e preso tempo, in attesa di valutare tutte le possibilità a sua disposizione.

Nei giorni scorsi lo stesso Sarri si era così espresso in merito al suo futuro: "Se c'è un progetto che mi intriga tornerò sicuramente in panchina, per ora ho offerte solo dall'estero. Se poi arrivasse qualcosa dall'Italia valuteremo. Non nego che potrei andare all'estero, avevo dubbi ad andarci la prima volta ma poi ti rendi conto che il calcio è calcio ad ogni latitudine. Vediamo le evoluzioni, non vorrei avere quella fretta che solitamente ti fa perdere la lucidità".