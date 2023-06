Sky - Il Lecce bussa ancora al Milan per il post Lorenzo Colombo

MilanNews.it

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, esperto di mercato per SkySport, il Lecce, dopo aver perso Lorenzo Colombo per il contro-riscatto effettuato dal Milan, potrebbe rivolgersi ancora al club rossonero per un nuovo numero 9 puntando su Marco Nasti, prodotto del settore giovanile rossonero quest'anno in prestito in Serie B al Cosenza.