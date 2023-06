Sky - Milan, l'AZ Alkmaar vuole 18 milioni di euro per Reijnders. Pioli ha già dato il suo ok

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Il Milan sta per salutare Sandro Tonali. La società rossonera starebbe pensando anche a Tijjani Reijnders, centrocampista per cui l'AZ Alkmaar chiede ben 18 milioni di euro. Stefano Pioli ha già dato il suo assenso per accoglierlo in rossonero. L'AZ Alkmaar ha già rifiutato offerte ritenute troppo basse da parte di alcuni club di Premier League. Così come da parte dello Sporting Lisbona. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.