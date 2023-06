Sky - Newcastle pronto a volare in Romania per far fare le visite mediche a Tonali, si aspetta l'ok definitivo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riferisce Alessandro Sugoni su Sky Sport 24 il Newcastle è pronto a volare in Romania, dove attulamente è in ritiro Tonali con l'Italia U21 (stasera la sfida contro la Francia di Kalulu), per far svolgere le visite mediche al centrocampista. I Magpies, che avevano fatto la stessa cosa volando in Brasile quando presero Bruno Guimaraes (centrocampista ex Lione in quei giorni impegnato con la nazionale, ndr), aspettano solo l'ok definitivo del Milan (mancano gli ultimi dettagli sui bonus) per procedere con le visite mediche.