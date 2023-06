Tiago Pinto è atteso a Londra per parlare di mercato. L'attuale dirigente della Roma ha in programma un incontro con il West Ham per provare a chiudere con il West Ham per Scamacca. L'attaccante, seguito anche dal Milan, avrebbe già dato il proprio benestare per lasciare Londra dopo una sola stagione. A riferirlo è Sky Sport.